Новак заявил, что "Северный поток - 2" будет построен вне зависимости от санкций

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен несмотря на санкции, хотя в настоящее время у российской стороны нет понимания, сможет ли завершить этот проект швейцарский трубоукладчик Allseas. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК .

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток - 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций, - сказал он. - Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы".

Министр отметил, что Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG при этом заявил, что компании, участвующие в "Северном потоке - 2", продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. Трубопровод построен на 93,5%.