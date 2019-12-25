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Санкции в отношении России
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Новак заявил, что "Северный поток - 2" будет построен вне зависимости от санкций

Работы были приостановлены, чтобы исключить риски рестрикций, отметил глава российского Минэнерго
Глава Минэнерго РФ Александр Новак Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Глава Минэнерго РФ Александр Новак
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен несмотря на санкции, хотя в настоящее время у российской стороны нет понимания, сможет ли завершить этот проект швейцарский трубоукладчик Allseas. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

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"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить "Северный поток - 2". Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций, - сказал он. - Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы".

Министр отметил, что Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG при этом заявил, что компании, участвующие в "Северном потоке - 2", продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. Трубопровод построен на 93,5%.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииТрамп, Дональд
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