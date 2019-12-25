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Минэнерго РФ не видит опасности конкуренции СПГ "Новатэка" с газом "Газпрома" в Европе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не видит опасности для российского трубопроводного газа "Газпрома" из-за поставок "Новатэком" сжиженого природного газа в Европу, так как "Новатэк" не демпингует и ведет свою деятельность так, чтобы экономически не навредить поставкам по трубе. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете РБК.

"Мы не против того, чтобы СПГ шел в Европу: этот рынок растет, и мы должны в нем участвовать, иначе его займут другие. Но при этом важно, чтобы цены были экономически целесообразными, без демпинга, без конкуренции конкретно с "Газпромом". "Новатэк" это понимает и ведет свою политику соответствующим образом, чтобы экономически не навредить в том числе экспорту российского трубопроводного газа. На смежных с "Газпромом" рынках "Новатэк" конкурирует с СПГ из других стран - с Австралией, Катаром, США", - отметил министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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