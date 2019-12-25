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Новак: нефтекомпании РФ считают возможным оцифровать всю отрасль за два-три года

По словам главы Минэнерго нужно оценить, какие есть запасы, насколько они рентабельны в текущих и прогнозных ценах, требуют ли они стимулирования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нефтяные компании РФ считают возможным провести цифровизацию в отрасли в течение двух-трех лет. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

"Надо навести в этой сфере порядок, посмотреть на ситуацию открытыми глазами: какие у нас есть запасы, насколько они рентабельны в текущих и прогнозных ценах, требуют ли они стимулирования. Раньше льготы предоставлялись дискретно, точечно, а сейчас мы хотим систематизировать эту работу. Мы хотим оцифровать всю нефтянку, компании говорят, что это можно сделать за два-три года", - сказал он.

По словам Новака, к настоящему времени завершен первый этап инвентаризации, которая проводится по предложению Минфина после того, как возник вопрос о стимулировании добычи нефти в Западной Сибири.

"Провели укрупненную оценку рентабельных запасов (в целом 17 млрд тонн, на втором этапе совместно с Минприроды будем уточнять все полученные данные, формировать критерии предоставления льгот. Предстоит еще много работы в части формирования условий, направленных на повышение рентабельности разработки отдельных категорий запасов углеводородов, в том числе трудноизвлекаемых", - сказал министр.

В сентябре 2018 года на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли РФ Новак сказал, что добыча нефти в России без стимулирования отрасли может упасть на 44% к 2035 году. По его словам, за последние 10 лет средний дебит скважин снизился на 4%, при этом бурить приходится почти в два раза больше. Капитальные затраты выросли в 2,8 раза, а стоимость добычи одной тонны нефти - в 2,4 раза. Особенно остро эта проблема стоит в Западной Сибири, которая является основным добывающим регионом в России. При сохранении текущей ситуации добыча в регионе с нынешних 330 млн тонн может снизиться до 180 млн тонн к 2035 году, а при пессимистичном сценарии - до 146 млн тонн.

Без дополнительного стимулирования нефтедобычи бюджет РФ с 2022 года может лишиться 3,3 трлн рублей налогов, а инвестиции упадут на 1,3 трлн руб. Также Новак тогда сообщил о предлагаемых Минэнерго и Минприроды шести новых типах мер и льгот, направленных на стимулирование добычи.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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