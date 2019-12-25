Новак: на деньги ФНБ могут претендовать проекты в нефтегазохимии, но не в добыче

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) скорее могут получить проекты в нефтегазохимии, чем в добыче. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

"Я думаю, вряд ли деньги из ФНБ получат добычные проекты. Основными претендентами могут стать проекты по нефтегазохимии: они очень капиталоемкие, а финансирование ФНБ - дешевое", - сказал он.

При этом Новак отметил, что пока заявок от компаний на выделение денег фонда для реализации проектов не поступало. "Никто из компаний к нам пока не обращался", - сказал министр.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщил журналистам, что проект "Новатэка" по добыче и сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" может одним из первых претендовать на инвестиции из ФНБ. Но глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил журналистам, что компания не испытывает необходимости в привлечении финансирования из ФНБ на новые проекты, связанные с производством сжиженного природного газа.

Также в рамках ПМЭФ замминистра финансов Андрей Иванов сообщал, что средства ФНБ могут быть задействованы для финансирования проекта по созданию крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги.