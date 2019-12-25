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"Ведомости": "Яндекс" арендует 20 тыс. кв. метров офисов в башне "Око" в "Москва-Сити"

Планируется, что компания в следующем году сможет разместить в башне около 2 тыс. своих сотрудников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" договорилась с Capital Group об аренде около 20 тыс. кв. метров в башне "Око" на территории международного делового центра "Москва-Сити". Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов сделки.

Представители Capital Group и "Яндекса" подтвердили изданию, что процесс находится на финальной стадии.

Отмечается, что "Яндекс" арендует площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub. Как сообщила изданию консультант сделки, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева, "Яндекс" уже в следующем году сможет разместить в башне "Око" порядка 2 тыс. своих сотрудников.

По данным газеты, сделка между "Яндексом" и Capital Group станет крупнейшей сделкой на рынке офисов в 2019 году. Эксперты издания оценивают ставку аренды в башне "Око" в 30-33 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Таким образом, ежегодный платеж "Яндекса" за новые офисные помещения составит порядка 600-660 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что компания "Яндекс.Маркет" откроет штаб-квартиру в бизнес-центре Lotte на Новом Арбате после I квартала 2020 года. Компания арендовала свыше 15 тыс. кв. метров офисных помещений в бизнес-центре. Кроме того, "Яндекс" занимает площади в бизнес-центрах "Красная Роза" и "Аврора", а также коворкинг-площадку Workki на Зубовском бульваре.

Первый полноценный офис "Яндекса" появился в Москве в 2001 году. Тогда компания занимала небольшой корпус Вычислительного центра РАН на улице Вавилова, где работали 60 человек. В 2010 году "Яндекс" переехал в бизнес-центр "Красная Роза" на улице Льва Толстого, там сейчас находится штаб-квартира компании общей площадью более 50 тыс. кв. метров.

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