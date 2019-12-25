Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

ТАСС, 26 декабря. Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов. Об этом советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан заявила в среду в интервью базирующемуся в Бейруте панарабскому телеканалу Al Mayadeen.

"Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть", - указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики.

В Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке республики не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри констатировал, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".