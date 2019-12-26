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Власти ДФО считают, что расширение режима tax free поможет с нацпроектом по экспорту

В департаменте туризма администрации Приморского края заявили, что введение системы tax free способно увеличить покупательскую способность иностранных туристов

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Распространение географии работы режима tax free на Хабаровский и Приморский край увеличит в этих регионах объем экспорта услуг, являющегося показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Таким прогнозом с ТАСС поделились в департаменте туризма администрации Приморского края.

"То, что Приморский край вошел в число пилотных субъектов, не может не радовать. Считаем, что введение системы tax free способно увеличить покупательскую способность иностранных туристов, особенно в категории товаров luxury-сегмента, что в свою очередь положительно скажется на объеме экспорта услуг категории "Поездки", который является показателем регионального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Так, например, по оценкам экспертов, за первые месяцы действия системы в столичных торговых центрах объем продаж товаров иностранным туристам, в частности, из КНР, уже увеличился на 70%", - рассказал представитель департамента.

По словам вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, введение режима tax free для туристов из азиатских стран, которые в основном и посещают Приморский край (в 2018 году в край въехало 780 тыс. туристов), является одним из важных. "Для Приморья туризм - это не только культура, спорт и познавательные экскурсии, но еще и шопинг. Безусловно, такой механизм поддержит наших приморских предпринимателей. Поэтому мы бы хотели, чтобы такая возможность была и с точки зрения популяризации приморских турпродуктов, и, безусловно, для дополнительной поддержки наших представителей бизнеса региона", - сказал Шестаков в разговоре с ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, среди иностранцев, посещающих Хабаровский край, также традиционно превалируют жители соседнего Китая и Республики Корея, растет интерес посещения среди жителей Японии и стран Европы. С начала 2019 года Хабаровский край посетили порядка 50 тыс. иностранных граждан. По экспортной оценке, за поездку на приобретение товаров иностранный гость в Хабаровском крае в среднем тратит около $300.

Система tax free

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар. Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться системой tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем в список вошли города, принимавшие чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего до последнего распоряжения о расширении географии участников услуга оказывалась в 13 регионах РФ.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил срок действия пилотного эксперимента tax free на год до 31 декабря 2020 года и распространил его еще на три региона: Ленинградскую область, Приморский и Хабаровский края. Этот эксперимент позволяет иностранцам, посещающим теперь уже 16 регионов России, вернуть НДС с покупок в магазинах.

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