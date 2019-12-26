"Ъ": Минфин предложил источники финансирования проектов "Новатэка" на 170 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовило предложения по перераспределению из бюджета средств для финансирования проектов "Новатэка" - строительства терминала "Утренний" и расширения подходного канала в Обской губе, а также на строительство перевалочных комплексов на Камчатке и в Мурманске. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, общая стоимость федеральной части этих проектов составит 168,5 млрд рублей в 2019-2024 годах. Отмечается, что 20,6 млрд рублей из этой суммы в 2020-2021 годах предлагается снять с проекта строительства Нижегородского гидроузла, от 23,7 до 33,7 млрд рублей - с нераспределенного остатка межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность, еще 25 млрд рублей - с субсидии ГК "Автодор" на автодороги. Кроме того, 15 млрд рублей, предназначенных на строительство федеральных автотрасс в 2020 году, предлагается сдвинуть на 2021 год, а 12,4 млрд рублей с проекта ВСМ Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород предлагается перераспределить в 2022 году. Допфинансирование на развитие Московского транспортного узла (МТУ) в размере 4,9 млрд рублей (по данным другого источника издания - почти 20 млрд рублей) планируется сначала предоставить в 2020 году, а в 2021 году его забрать.

Как пишет газета, ни один из этих проектов не исключен из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), полное восстановление их прежних бюджетов запланировано на последующие годы.

Кроме того, инвестиционный вычет из налога на прибыль "Новатэка" в размере 40 млрд рублей планируется распределить на строительство терминала "Утренний". При этом Налоговый кодекс разрешает тратить средства вычета только на объекты инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственности. Поэтому, по данным источников издания, Минфин планирует внести изменения в закон. Как сообщает газета, документация на морской канал будет готова только во втором полугодии 2020 года, и вопрос с его финансированием может быть решен впоследствии в рамках весенних корректировок бюджета.

В аппарате премьер-министра РФ Дмитрия Медведева изданию подтвердили, что в качестве рабочего принят вариант строительства в 2020-2021 годах терминала "Утренний" за счет налогового вычета.

При этом в "Новатэке" газете рассказали, что правительством принято решение о направлении средств налогового вычета на реконструкцию подходного канала в Обской губе "в связи с необходимостью выполнения большого объема работ, которые требуют мобилизации значительных материальных ресурсов и техники". Как сообщили собеседники издания, сам "Новатэк" настаивает, чтобы 40 млрд налогового вычета пошли на расширение подходного канала в Обской губе, поскольку без этого нельзя будет провести по нему плавучие платформы с линиями сжижения газа для "Арктик СПГ-2".