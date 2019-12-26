"Ъ": Ростех получит 35% в проекте по добыче золота в Иркутской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" получит 35% в компании "Техсервис", которая проводит геологоразведочные работы на Черно-Бирюсинском участке в Иркутской области с запасами золота до 18 тонн. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ".

Как пишет издание со ссылкой на "Картотеку", в ноябре дочерняя компания госкорпорации "РТ-Развитие бизнеса" приобрела 9,9% акций в уставном капитале компании "Техсервис". Помимо этого ФАС одобрила ходатайство на приобретение еще 25,1% акций, в совокупности это составляет долю в размере более трети уставного капитала общества.

По данным "Росгеолфонда", которые приводит газета, у компании есть лицензия на геологоразведочные работы на Черно-Бирюсинском участке в Иркутской области. Отмечается, что этот участок расположен в пределах Бирюсинско-Агульского рудного района, на территории которого ранее было выявлено Гурбейское рудное поле, запасы которого, по данным на 2010 год, составляют 18 тонн золота по категории B2, 17 тонн по категории B1 при содержании 5 г на тонну.

Как выяснил "Коммерсантъ", основной владелец компании "Техсервис" - Arsanol Holdings Limited (80,35%). Согласно данным кипрского реестра, его совладельцами являются генеральный директор ГК "Самолет" Антон Елистратов (19%) и Thisbe Financial Inc. (81%). Еще 9,75% компании владеет Илья Рыбалкин, соучредитель юридической фирмы "Рыбалкин, Горцунян и партнеры".