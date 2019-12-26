Роскачество представит рейтинг лучших российских и иностранных вин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскачество в 2020 году намерено сравнить отечественные и импортные вина, продающиеся в российских магазинах. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
"Мы сравним их [импортные вина] с российскими и представим потребителям общий рейтинг лучших многотиражных вин (производятся в больших объемах - прим. ТАСС). Эксперты Роскачества уверены, что российские многотиражные вина отлично покажут себя в сравнении с импортными - вопреки потребительским мифам о плохом качестве российского вина", - отмечается в сообщении Роскачества.
Рекомендации по импортному вину
Основными импортерами вина в Россию являются Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия. При покупке импортного вина эксперты Роскачества рекомендуют внимательно изучать не только основную этикетку, но и вторую, которая находится на оборотной стороне бутылки, чтобы убедиться в происхождении продукции. Иногда бывает, что на лицевой части этикетки указана одна страна, например, Германия, при этом на оборотной этикетке указан реальный адрес производства, которое может находиться в совсем другой стране, предупредили в Роскачестве.
Эксперты также не рекомендуют "гнаться" за громкими названиями винных регионов, таких как Бордо и Бургундия (Франция), если это продукция из низкой ценовой категории, - зачастую такое вино только разливают, но не производят во Франции. Если хочется именно зарубежного недорогого вина, Роскачество рекомендует обратить внимание на Португалию или Молдавию. Если же перед потребителем стоит цель приобрести именно французское вино, но бюджет сильно ограничен, эксперты советуют обратить внимание на южные регионы Франции, например Лангедок (на этикетках на происхождение вина указывает надпись Pays d'Oc).
Приобрести качественное недорогое импортное вино можно во многих федеральных торговых сетях, которые развивают прямой импорт такой продукции, отметили в Роскачестве.