Роскачество представит рейтинг лучших российских и иностранных вин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскачество в 2020 году намерено сравнить отечественные и импортные вина, продающиеся в российских магазинах. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Мы сравним их [импортные вина] с российскими и представим потребителям общий рейтинг лучших многотиражных вин (производятся в больших объемах - прим. ТАСС). Эксперты Роскачества уверены, что российские многотиражные вина отлично покажут себя в сравнении с импортными - вопреки потребительским мифам о плохом качестве российского вина", - отмечается в сообщении Роскачества.

Рекомендации по импортному вину

Основными импортерами вина в Россию являются Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия. При покупке импортного вина эксперты Роскачества рекомендуют внимательно изучать не только основную этикетку, но и вторую, которая находится на оборотной стороне бутылки, чтобы убедиться в происхождении продукции. Иногда бывает, что на лицевой части этикетки указана одна страна, например, Германия, при этом на оборотной этикетке указан реальный адрес производства, которое может находиться в совсем другой стране, предупредили в Роскачестве.