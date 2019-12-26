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Moody's отозвало рейтинги "КамАЗа" по деловым причинам

Ранее автоконцерн сообщил о прекращении сотрудничества с агентством по собственной инициативе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги автоконцерна "КамАЗ" на уровне В1 с "негативным" прогнозом. В том числе был снят рейтинг вероятности дефолта компании B1-PD, говорится в сообщении агентства.

Отзыв рейтингов Moody's объясняет причинами делового характера.

25 декабря "КамАЗ" сообщил, что прекращает сотрудничество с агентством Moody's по собственной инициативе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, решение обусловлено желанием компании работать с российскими рейтинговыми агентствами.

"ПАО "КамАЗ" расторгает соглашение о присвоении рейтингов с международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service по собственной инициативе. Таким образом, компания не будет поддерживать рейтинги Moody's. Вместе с тем "КамАЗ" имеет кредитный рейтинг российского рейтингового агентства, аккредитованного при Банке России, и намерен в дальнейшем поддерживать рейтинг для целей удовлетворения регуляторным требованиям. Напомним, в апреле 2018 года российское рейтинговое агентство АКРА присвоило "КамАЗу" кредитный рейтинг А+(RU), прогноз "стабильный", - сообщила пресс-служба автоконцерна.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

Группа организаций ПАО "КамАЗ" объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. На промышленной площадке в Набережных Челнах расположены литейный и кузнечный заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, завод каркасов кабин, автомобильный завод, ремонтно-инструментальный завод и индустриальный парк "Мастер". Всего в группе технологической цепочки "КамАЗа" работают 33,5 тыс. человек.

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