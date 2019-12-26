"Ъ": минимальный взнос по пенсионным планам может составить 1% от МРОТ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минфин может установить размер минимального взноса по гарантированному пенсионному плану (ГПП) на уровне 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ответ Минфина на предложение Ассоциации НПФ (АНПФ).

В 2019 году МРОТ составил 11,3 тыс. рублей, в следующем году достигнет 12,1 тыс. рублей.

По данным издания, АНПФ предложила Минфину ограничить взнос по ГПП 1% от зарплаты работника или абсолютной цифрой в размере 350 рублей. Для того, чтобы перевести свои пенсионные накопления в новую систему, достаточно будет полгода платить эту сумму в ГПП.

В Минфине "Коммерсанту" подтвердили, что размер минимального взноса по ГПП будет плавающим и зависеть от МРОТ. Кроме того, в ЦБ газете сообщили, что совместно с Минфином они продолжат работу над текстом законопроекта по ГПП.

14 декабря издание РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева сообщало, что Минфин изучает возможность установления минимального взноса в ГПП на уровне 100 рублей. По информации РБК, Минфин также собирается внести в проект ГПП поправки, предусматривающие ликвидацию схемы, по которой граждане смогут обналичить накопленные в обязательной системе пенсионного страхования средства при их переводе в ГПП.

Минфин и ЦБ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.