"Ведомости": владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов Qiwi Box, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей двух компаний.

Сроки завершения сделки и ее условия не разглашаются, однако известно, что она пройдет в несколько этапов, чтобы клиенты не почувствовали изменений, уточняется в сообщении.

По предварительным оценкам экспертов, учитывая, что стоимость одного терминала равна примерно 200-300 тыс. рублей, общая стоимость всех постаматов Qiwi (2,3 тыс. единиц) могла составить около 500 млн рублей.

PickPoint - сервис по доставке товаров из интернет-магазинов. Компания занимала второе место в рейтинге крупнейших операторов постаматов в России и, по ее собственным данным, управляет 2750 терминалам. После закрытия сделки с Qiwi количество ее терминалов увеличится на 2,3 тыс. и составит 5050. При этом лидер рынка - компания Ozon - управляет 6,8 тыс. пунктами выдачи.