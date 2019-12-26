В Минсельхозе заявили, что ситуация с озимыми посевами не вызывает серьезных опасений

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ситуация с озимыми посевами в России не вызывает серьезных опасений. Такую оценку ТАСС озвучил советник министра сельского хозяйства России Юрий Косован.

"Пока серьезных опасений ситуация не вызывает", - сказал он.

Косован отметил, что, по данным органов управления АПК субъектов, озимые посевы в целом по стране находятся в хорошем состоянии. По его словам, агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур были преимущественно удовлетворительными. Низких температур, опасных для зимующих культур, не наблюдалось, подчеркнул советник министра.

Он добавил, что сейчас только европейская часть России находится в аномально теплом погодном состоянии. Значительные минусовые температуры (минус 20 градусов) на протяжении нескольких недель в отсутствие снежного покрова могут ухудшить ситуацию, отметил Косован. "При благоприятных агрометеорологических условиях зимой и весной Минсельхоз России ожидает выход основной массы озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии", - заключил он.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев говорил журналистам, что необычно теплая погода, установившаяся с начала зимы в ряде регионов России, пока не несет какой-то угрозы для посевов озимых культур.

В конце ноября глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе выступления в Совете Федерации отмечал, что Минсельхоз видит риски вымерзания озимых посевов в некоторых регионах России из-за отсутствия снега при установившихся низких температурах. Пока, по словам Некрасова, у Минсельхоза нет сведений о гибели посевов.

Тогда же Некрасов говорил о том, что Минсельхоз прогнозирует увеличение площади озимых зерновых культур в России под урожай 2020 года на 0,5 млн га, до 18,2 млн га против 17,7 млн га годом ранее. По его словам, объем посевных площадей в целом в 2020 году, по прогнозу, увеличится практически на 800 тыс. га, из которых рост на 650 тыс. га обеспечат зерновые культуры.