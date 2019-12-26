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Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

Управляющий директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте заявил, что если часто держать устройство подключенным к зарядке в течение долгого времени после того, как емкость батареи уже достигла 100%, то это ускорит старение литий-ионного аккумулятора
Описание
© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Если часто держать смартфон подключенным к зарядке в течение долгого времени после достижения 100% емкости батареи, это приведет к ускоренному старению литий-ионного аккумулятора. Об этом в комментарии изданию Business Insider заявил Доминик Шульте, управляющий директор немецкой компании BatterieIngenieure, специализирующейся на исследовании и производстве аккумуляторов.

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"... Лучше всего заряжать телефон утром или в любое другое время, только не держите его всю ночь на 100% заряда", - заявил Шульте. 

Однако, как отмечает издание, в таких компаниях, как Apple, Samsung, and LG, считают, что переживать из-за оставленного заряжаться на ночь смартфона не стоит. В свою очередь в Google пояснили, что в большинстве современных смартфонов применяются специальные оптимизирующие технологии. Как отметил менеджер по продукту компании Рональд Хо, когда смартфон заряжен на 100%, "внутреннее зарядное устройство телефона перестает работать, чтобы предотвратить перезарядку".

По словам Шульте, аккумулятор медленнее всего стареет, если держать заряд на уровне 30-50%. Отмечается, что именно на таком уровне советуют держать заряд многие компании, в том числе Samsung и Apple, когда речь идет о хранении смартфона без его использования.

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