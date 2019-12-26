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Кабмин разрешил регистрировать автомобили в автосалонах

Новые правила регистрации призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новые правила государственной регистрации автомобилей в России, позволяющие сделать это в том числе через автосалоны, призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

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"Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое", - отметили в правительстве.

Согласно опубликованному на сайте постановлению правительства, на всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи государственного регистрационного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий, связанных с регистрацией автомобиля. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно нему, регистрация автомобиля может быть проведена в любом регистрационном подразделении вне зависимости от места регистрации гражданина или юридического лица. К этому могут быть привлечены специализированные организации (например, автосалоны), включенные в соответствующий реестр. При этом запрещается регистрировать автомобили на собственников младше 16 лет, в этом случае машина оформляется на одного из родителей, усыновителей или опекунов собственника. Правила детально регламентируют вопросы, связанные с использованием электронных паспортов машин.

Также документ определяет, что государственный регистрационный номер автомобиля присваивается в соответствии с кодом региона места регистрации владельца машины. При этом номер автомобиля по-прежнему можно сохранить за собой и зарегистрировать на него новый автомобиль после продажи старого.

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