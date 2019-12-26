Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Укрепление рубля можно считать позитивным, когда оно происходит по причине быстрого роста производства. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу RT , отвечая на вопрос журналиста о наличии пространства для оптимизма по поводу укрепления рубля.

"Я бы не сказал, что так укрепляющийся рубль - это оптимизм. Потому что, это знак очень низкого спроса во внутренней экономике. <...> Укрепляющийся рубль - это хорошо, когда он происходит из быстрорастущего производства. Когда речь идет о слабом спросе, это [укрепление рубля] показывает, что мы добиваемся результатов, но внутри страны существуют более высокие требования", - сказал он, отметив, что правительство уже ведет работу над решениями, "которые помогут повысить спрос в следующем году".

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.

Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября. 24 декабря курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 руб. впервые с 12 июля 2018 года к уровню закрытия предыдущих торгов - до 61,95 руб. При этом курс евро, в свою очередь, снизился на 0,6% - до 68,65 руб.

Официальный курс доллара на 26 декабря ЦБ РФ установил на уровне 61,72 руб., курс евро - 68,41 руб.