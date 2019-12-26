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Путин предложил декриминализировать наказание за невозврат валютной выручки

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который декриминализирует наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если предприниматель ранее не подвергался за это административным штрафам. Документ размещен в думской базе данных.

Инициатива направлена на "дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности", отмечается в пояснительной записке. Изменения подготовлены, "в частности, с учетом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки".

В связи с этим в Уголовный кодекс РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми "нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".

Теги
Россия
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