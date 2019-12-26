Путин проводит заседание Госсовета. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

В частности, рассматриваются этапы реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", а также роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 годы.

С основными докладами выступают министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.