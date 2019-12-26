ЦБ отозвал лицензии у страховщиков "Плато", "Урал-Рецепт М" и "Адвант-Страхование"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 25 декабря 2019 года отозвал лицензии у страховых компаний "Плато" (г. Москва), "Урал-Рецепт М" (г. Екатеринбург) и "Адвант-Страхование" (г. Санкт-Петербург). Такое решение в отношении организаций регулятор принял из-за добровольных отказов страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в материалах ЦБ.

В частности, компания "Плато" лишилась лицензии на перестрахование. У страховой медицинской компании "Урал-Рецепт М" отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью.

ЦБ отозвал у "Адвант-Страхование" лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования компании.