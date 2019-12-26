Россия предложила обновить экономическую стратегию БРИКС на саммите в июле 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за принятие новой пятилетней программы экономического развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с целью углубления сотрудничества участников объединения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в четверг в интервью телеканалу RT.

"В БРИКС, например, у нас на следующий год будет саммит в Санкт-Петербурге в середине лета. И мы будем предлагать, мы уже предложили нашим партнерам принять новую экономическую стратегию на пять лет. Мы проводили такую же историю пять лет назад на саммите, который проходил в России. Так что мы хотим обновить эту экономическую стратегию", - сказал он.

Орешкин отметил, что существует "полная поддержка всех членов БРИКС в отношении глобальной торговой ситуации, в отношении совместного развития проектов". "Мы хотим выделить основные области и иметь еще более глубокое сотрудничество по сравнению с тем, что уже было достигнуто в последний пятилетний цикл", - пояснил он.

В ходе саммита БРИКС 13-14 ноября в Бразилиа президент Владимир Путин сообщил, что в рамках российского председательства в объединении запланировано порядка 150 мероприятий разного уровня, объединенных общим девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Главным мероприятием "пятерки" в 2020 году станет встреча глав государств и правительств в Санкт-Петербурге во второй половине июля.