Орешкин: РФ и Белоруссия близки к согласованию дорожных карт по экономической интеграции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва и Минск близки к завершению работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Это очень большой и сложный процесс, мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту работу", - сказал он, комментируя текущий статус проектов дорожных карт между государствами.

"Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому правительству придется очень сильно поработать в 2020 году и 2021 году, чтобы реализовать все намеченное", - добавил министр.

Как добавил Орешкин в интервью RT, цель дискуссий сторон в этом вопросе заключается в том, чтобы "иметь две суверенных страны и один рынок для них". "Мы стараемся взять лучшее из опыта Белоруссии, они - из нашего опыта. И через эти обсуждения создание единого рынка [поможет] стать сильнее вместе и сильнее каждой стране", - пояснил Орешкин.

Ранее Орешкин заявлял, что после встречи президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге остаются несогласованными вопрос нефти, газа и налогов. Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего программа углубления интеграции включает 31 интеграционную карту.

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