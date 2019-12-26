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Минтруд не поддержал предложение банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

В ведомстве подчеркнули, что конфликтные ситуации подлежат рассмотрению комиссией по трудовым спорам или судом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ликвидация комиссии по трудовым спорам (КТС) лишит работников способа защиты их трудовых прав, поэтому Минтруд не поддерживает соответствующую инициативу. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Ранее газета РБК сообщала, что Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову письмо с предложением внести поправки в Трудовой кодекс. В частности, предлагалось исключить из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт. Участники рынка указывали, что решения КТС могут быть изготовлены буквально двумя физическими лицами, работающими в организации, и использоваться для сомнительных операций.

"Минтруд России не поддерживает предложение о ликвидации комиссий по трудовым спорам", - сообщили в министерстве.

В Минтруде отметили, что в соответствии с Трудовым кодексом индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению комиссией по трудовым спорам или судом. "Работник вправе по своему усмотрению выбрать способ разрешения трудового спора и решить, обратиться ему в комиссии по трудовым спорам или в суд. Таким образом, ликвидация комиссии по трудовым спорам как органа, призванного обеспечить, прежде всего, защиту и восстановление трудовых прав граждан, фактически лишит работников одного из способа защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией РФ защищенность трудовых прав граждан", - пояснили в Минтруде.

В пресс-службе отметили, что в министерстве считают важным снизить риски неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и прорабатывают данный вопрос.

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Россия
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