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ФРДВ в 2019 году увеличил объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке на 54%

Всего с 2015 года фонд инвестировал в 17 проектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Инвестиции Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) в инфраструктурные и промышленные проекты на территории макрорегиона по итогам 2019 года выросли на 54% и составили до 16,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба фонда.

"В 2019 году ФРДВ увеличил объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке на 54% - до 16,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего с 2015 года фонд инвестировал в 17 проектов (без учета завершенных) 59,6 млрд рублей, из которых 46,9 млрд рублей уже предоставлены в соответствии с графиком финансирования. Общий объем инвестиций в проекты, реализуемые при поддержке ФРДВ, превысил 477 млрд рублей.

В прошлом году сданы в эксплуатацию стратегически важные для Дальнего Востока пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска и новая Сахалинская ГРЭС-2. В декабре этого года в Амурской области запущено первое в стране производство соевого изолята. Началась реализация новых промышленных проектов в Приморском и Хабаровском краях - газохимического завода и разработка меднопорфирового месторождения. Увеличены объемы финансирования программы "Доступный кредит для малого и среднего предпринимательства (МСП)", благодаря которой на Дальнем Востоке уже появилось более 850 проектов МСП. Продолжается работа по внедрению цифровых сервисов для инвесторов.

Сразу пять крупнейших промышленных и инфраструктурных проектов ФРДВ недавно были включены экспертами Дальневосточного отделения РАН в десятку наиболее эффективных на Дальнем Востоке по показателю мультипликативного вклада в развитие территорий. "Инвестиции фонда, как государственного института развития, являются не только важным финансовым рычагом на старте, но и позволяют нашим партнерам привлечь многократно большие объемы комбинированного дополнительного финансирования на привлекательных условиях - со стороны нашего акционера ВЭБ.РФ, синдикатов крупнейших российских банков, иностранных инвесторов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова.

По прогнозам фонда, в 2020 году капитал ФРДВ, составляющий 60 млрд рублей, будет увеличен более чем на треть за счет планируемой докапитализации, предусмотренной федеральным законом о бюджете на 2020 год. Эти средства, а также возвраты и процентный доход по ранее выданным займам, позволят приступить к финансированию новых проектов в ДФО, а также в Арктике. Всего на поддержку арктических проектов фонд направит до 15 млрд рублей.

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РоссияДальний Восток
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