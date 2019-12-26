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Сумма долга по потребительским кредитам в России за 2019 год вырастет до 1,7 трлн рублей

Глава Минэкономразвития отметил, что долг по кредитам рос быстрее, чем доходы населения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Долги населения РФ по потребительским кредитам увеличатся по итогам 2019 года до 1,7 трлн руб., сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Проблема еще в какой-то степени остается с потребительским кредитом - он рос гораздо быстрее, чем растут доходы населения. И вот такая модель финансирования конечных расходов неустойчива и ведет к долгосрочным рискам. Мы видим, что та волатильность, которую набрало потребительское кредитование, очень сильно скажется на динамике потребительского спроса на краткосрочном горизонте. У нас за этот год долг населения по потребительским кредитам вырастет примерно до 1,7 трлн рублей", - отметил он.

Снижение ЦБ РФ ключевой ставки приведет к увеличению кредитования, что, в свою очередь, подстегнет экономический рост, но снижать ставку следовало раньше, считает Орешкин.

Банк России сообщал ранее в докладе о денежно-кредитной политике, что рост кредитования населения РФ замедлился во второй половине 2019 года и на начало ноября составил 19,7%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока не видит особого эффекта от повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам, регулятор может вернуться к этому вопросу.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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