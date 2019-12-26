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"Газпром" в 2019 году поставит в Европу 198,8 млрд куб. м газа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2019 года ожидается в размере 198,8 млрд куб. м газа. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, слова которого приводятся в сообщении "Газпрома".

По сравнению с показателем 2018 года показатель может снизиться приблизительно на 1%.

"В этом году мы, как всегда, надежно поставляем необходимые объемы газа нашим отечественным и зарубежным потребителям. Экспорт в дальнее европейское зарубежье по итогам года ожидается в объеме 198,8 млрд куб. м", - сказал Миллер.

Теги
РоссияМиллер, Алексей Борисович
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