Путин предложил вывести бизнес из-под статьи УК о преступных сообществах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в том числе предусматривающий возможность не применять статью 210 Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах к бизнес структурам, которые не создавались для совершения преступлений. Текст опубликован в думской электронной базе.

Данную статью предлагается дополнить примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".