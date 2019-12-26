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Песков: у РФ есть мощности для завершения "Северного потока - 2" в обозримой перспективе

Чем раньше будет завершено строительство, тем лучше, заявил представитель Кремля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено "чем раньше, тем лучше". Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля. Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь. "Чем раньше, тем лучше", - подчеркнул Песков.

Также Песков не стал уточнять, о каких именно мощностях и технических средствах для достройки трубопровода идет речь, предложив обратиться с этим вопросом к участникам проекта.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG при этом заявил, что компании, участвующие в "Северном потоке - 2", продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. На сегодняшний день трубопровод построен на 93,5%.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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