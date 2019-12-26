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Новак заявил, что "Северный поток - 2" может быть достроен без зарубежных подрядчиков

Россия сама может достроить газопровод за несколько месяцев, отметил министр энергетики
Министр энергетики России РФ Александр Новак Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр энергетики России РФ Александр Новак
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Nord Stream 2 может достроить трубопровод "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

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"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - сказал он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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