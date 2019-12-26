Силуанов сообщил, что тема выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет средств ФНБ обсуждается

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вопрос выкупа доли ЦБ РФ в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) обсуждается. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Это вопрос, еще раз говорю, не публично обсуждается. Поэтому, я уже говорил о том, что тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться - это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможности использования средств ФНБ на выкуп доли ЦБ в Сбербанке.

Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что правовых оснований передачи контрольного пакета акций Сбербанка другой государственной структуре нет. Закон (О Центральном банке РФ) запрещает Банку России продавать свою долю в Сбербанке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан другой государственной структуре. В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что банк "не комментирует рыночные слухи и предположения".