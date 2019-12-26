Посол Казахстана заявил о договоренности с "Транснефтью" по транзиту нефти в Белоруссию

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. Об этом сообщил в четверг журналистам посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев.

"Есть договоренности о том, что когда все внутригосударственные процедуры будут завершены, все вопросы будут отработаны, будут заключены договора [о поставках и транзите нефти] с нефтедобывающими компаниями. Пока есть устные общеполитические договоренности [с "Транснефтью"]", - отметил дипломат.

По его словам, "в настоящее время уполномоченными органами [двух государств] проводятся необходимые внутригосударственные процедуры". "Объемы предполагаемых поставок, а также цены будут определяться при заключении прямых договоров с нефтедобывающими компаниями Казахстана", - отметил посол.

Принципиальная договоренность о поставках казахстанской нефти в Белоруссию была достигнута во время визита Александра Лукашенко в Нур-Султан в октябре 2019 года. Как сообщил 6 декабря журналистам вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, предварительно белорусская сторона выразила заинтересованность в покупке 3,2 млн тонн или 3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.