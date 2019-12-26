{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол Казахстана заявил о договоренности с "Транснефтью" по транзиту нефти в Белоруссию

Аскар Бейсенбаев уточнил, что объемы предполагаемых поставок, а также цены будут определяться при заключении прямых договоров с нефтедобывающими компаниями Казахстана

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. Об этом сообщил в четверг журналистам посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев.

"Есть договоренности о том, что когда все внутригосударственные процедуры будут завершены, все вопросы будут отработаны, будут заключены договора [о поставках и транзите нефти] с нефтедобывающими компаниями. Пока есть устные общеполитические договоренности [с "Транснефтью"]", - отметил дипломат.

По его словам, "в настоящее время уполномоченными органами [двух государств] проводятся необходимые внутригосударственные процедуры". "Объемы предполагаемых поставок, а также цены будут определяться при заключении прямых договоров с нефтедобывающими компаниями Казахстана", - отметил посол.

Принципиальная договоренность о поставках казахстанской нефти в Белоруссию была достигнута во время визита Александра Лукашенко в Нур-Султан в октябре 2019 года. Как сообщил 6 декабря журналистам вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, предварительно белорусская сторона выразила заинтересованность в покупке 3,2 млн тонн или 3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстан
Реклама на ТАСС
Совкомбанк планирует приобретение "Либерти страхование"
Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС