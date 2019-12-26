Серийная сборка самолетов МС-21 начнется в 2020 году

"Сборка серийных самолетов начнется в 2020 году. В 2021 году планируются первые поставки МС-21 заказчикам", - отметили в госкорпорации. По данным Ростеха, панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске.

В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что рассчитывает на начало серийного производства пассажирских самолетов МС-21 в 2021 году.

Объединенная авиастроительная корпорация планирует в 2021 году поставить шесть гражданских самолетов МС-21, в 2022 году увеличить производство вдвое, в 2023 году довести его до 25 самолетов, сообщал советник гендиректора ОАК Валерий Окулов. В середине ноября глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что корпорация намерена довести ежегодное производство МС-21 до 120 самолетов. Пока мощности производства позволяют выпускать 70 самолетов в год.