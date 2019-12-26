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Законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС рассмотрят в приоритетном порядке

Инициативу президента рассмотрят на первом заседании Совета Госдумы 13 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке будет рассматривать внесенный в четверг президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о выводе законно работающих бизнес-структур из-под статьи Уголовного кодекса (УК) об организованных преступных сообществах, а также изменения в соглашение о статусе российской военной базы в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

"Инициативы президента России будут рассмотрены на первом заседании Совета Государственной думы 13 января 2020 года и в приоритетном порядке в весеннюю сессию", - сказали в пресс-службе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже направил законопроект об уточнении вопросов привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за нарушение требований валютного законодательства в комитет по государственному строительству и законодательству. Туда же направлен еще один президентский законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки.

Законопроект о ратификации протокола между Россией и Киргизией о статусе российской военной базы на территории Киргизской Республики, который позволит российским военным использовать там беспилотные летательные аппараты, направлен в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав Викторович
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