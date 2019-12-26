РЭЦ оценивает выпадающие доходы экспортеров в 2019 году в $5-7 млрд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, "дочка" ВЭБ.РФ) оценивает выпадающие доходы экспортеров в 2019 году в связи со сложной рыночной конъюнктурой и внешними факторами в $5-7 млрд. Об этом сказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" глава центра Андрей Слепнев.

"Мы действительно отработали этот год в крайне непростых условиях. Замедлились темпы международной торговли, особенно по нашим традиционным экспортным товарам: металлам, лесу, химической продукции. И с точки зрения экспорта зерна все не так гладко: у нас не было рекордных урожаев, как годом ранее. Торговая война между Китаем и США оказала влияние на наших экспортеров. США и ЕС ввели, по сути, блокирующие пошлины на импортируемые металлы. Мы согласны с экспертной оценкой, что все эти факторы в 2019 году не дали нам возможности заработать на экспорте дополнительные $5-7 млрд", - отметил он.

При этом, по словам Слепнева, на фоне снижения роста производства в традиционных отраслях значительный положительный результат показали легкая промышленность, детские товары и фармацевтика, пищевая и перерабатывающая отрасли. "По легкой промышленности, несмотря на снижение мировых цен, российские компании показали рост экспорта на 13% в физических объемах. Это принесло хорошую прибыль. Ведь это та сфера, на которую мы первоначально не возлагали больших надежд. А сейчас понимаем, что и в Европе, и в Азии любят наших дизайнеров, покупают нашу одежду, обувь. Более того, к нам поступают запросы от иностранных торговых площадок. И мы видим, что спрос на продукцию российской фешен-индустрии растет", - собщил глава РЭЦ.