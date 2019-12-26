Сервис Сбербанка по поиску квартир научился выявлять дублирующие друг друга объявления

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сервис Сбербанка России "ДомКлик", позволяющий искать выставленные на продажу квартиры на вторичном рынке, научился группировать разные объявления о продаже одной и той же квартиры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Сервис "ДомКлик" от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что специальный алгоритм автоматически определяет главное объявление по данной квартире, при этом приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.

Таким образом, подчеркивают в банке, потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры и может выбрать самый выгодный вариант.

"Квартира на вторичном рынке - это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов. Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о ее продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее", - цитируют в пресс-службе директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка России Николая Васева.