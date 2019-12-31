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В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

В частности, акциз на одну сигару повышен с 207 до 215 рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

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Так, с нового года ставка на сигареты и папиросы поднята до 1 966 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рублей за 1 тыс. штук. Ранее показатель составлял 1 890 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук.

Ставка на сигариллы (сигариты), биди, кретек повышена до 3 055 рублей за 1 тыс. штук против 2 938 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на одну сигару повышен с 207 до 215 рублей. Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) табак увеличен с 3 050 рублей до 3 172 рублей за 1 кг, акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, - с 5 808 рублей до 6 040 рублей за 1 кг.

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