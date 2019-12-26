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В Ростехе создали технологию, позволяющую "пробивать" товары в тележке, а не на кассе

На выходе из магазина покупателю нужно будет только оплатить товар

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха создал технологию "умный магазин", позволяющую сокращать очереди в супермаркетах, не пробивая каждый товар при покупке на кассе, сообщила пресс-служба госкорпорации.

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В Ростехе уточнили ТАСС, что это первое комплексное решение подобного типа, разработанное в России. "Оно [решение] позволяет автоматически регистрировать все товары, которые покупатель берет с полки и кладет в тележку. Таким образом, посетителю магазина не придется "пробивать" товары на кассе, чек будет формироваться автоматически и его останется только оплатить", - говорится в сообщении госкорпорации.

Предполагается, что на товары будут наноситься радиочастотные метки, а магазинные полки и тележки оснастят антеннами и RFID-ридерами, чтобы в информационную базу магазина поступала информация о количестве проданного товара. Касса считывает данные о покупках с "умной" тележки, а также может сканировать штрих-коды товаров. Как отмечает Ростех, устройство поддерживает функцию проверки акцизной марки при покупке алкогольной продукции и имеет встроенную весовую платформу, может принять оплату наличными или картой, выдать товарный чек.

"По статистике, 15% всего времени, затрачиваемого на приобретение товаров в магазинах, приходится на ожидание в очереди и оплату товаров на кассе. Новое решение Ростеха позволит уменьшить очереди и сократить время пребывания покупателей в магазинах", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

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