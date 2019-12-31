В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Акцизы на электронные устройства нагревания табака, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и жидкости для электронных систем начинают действовать в России с 1 января 2020 года.

Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку, ставка акциза на жидкости для электронных систем - 13 рублей за миллилитр. Ранее ни одна из этих позиций не облагалась акцизом.

По мнению представителей компании Japan Tobacco International, эта мера не повлияет существенно на стоимость устройств для конечного потребителя, поскольку цена многоразовых электронных сигарет от крупных мировых компаний, представленных на российском рынке, начинается от 1 тыс. рублей.