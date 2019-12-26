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Кабмин за три года выделит 540 млн рублей на строительство очистных сооружений в Дербенте

Средства будут выделяться равными суммами - по 180 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении бюджету Республики Дагестан в 2020-2022 годах в общей сложности 540 млн рублей на строительство очистных сооружений в Дербенте. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, средства на строительство очистных сооружений в Дербенте будут выделяться бюджету Дагестана в течение трех лет равными суммами - по 180 млн рублей.

"Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых в 2020-2022 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан, на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в документе.

В ноябре мэр Дербента Хизри Абакаров сообщал ТАСС, что в 2020 году в городе планируется ввести в строй 10% мощности очистных сооружений, а в 2022 году полностью завершить их строительство. В августе министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщал ТАСС, что до 2022 года очистные сооружения должны быть построены в четырех городах республики: Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дербенте.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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