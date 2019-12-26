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Сельское хозяйство

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

Фермеры смогут получать меры государственной поддержки, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством президента России Владимира Путина.

"По итогам встречи в Адыгее (президента России Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ - прим. ТАСС) разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а, значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности - гранты", - сказал Патрушев.

Он пояснил, что Минсельхоз находится в постоянном диалоге с регионами, отраслевым сообществом и бизнесом. "При оптимизации существующих мер господдержки в том числе мы ориентируемся на запросы участников рынка", - подчеркнул он.

"За улиток спасибо", - ответил на это Путин.

23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ Владимир Путин поддержал идею включения фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. Об этом попросил фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАдыгеяПатрушев, Дмитрий Николаевич
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