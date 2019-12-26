{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Транснефть" не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

Ранее посол Казахстана в Белоруссии заявил о наличии устной договоренности с "Транснефтью" о транзите нефти в Белоруссию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" не получала никаких обращений относительно возможности прокачки казахстанской нефти в Белоруссию по трубопроводной системе компании. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"К нам никто не обращался, ни казахстанская, ни белорусская сторона", - сказал он, добавив, что не было ни устных, ни письменных обращений.

Ранее в четверг посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев заявил, что его страна достигла устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. По словам Бейсенбаева, в настоящее время уполномоченными органами Казахстана и Белоруссии проводятся необходимые внутригосударственные процедуры.

Принципиальная договоренность о поставках казахстанской нефти в Белоруссию была достигнута во время визита Александра Лукашенко в Нур-Султан в октябре нынешнего года. При этом, по словам министра энергетики Казахстана Асета Магауова, белорусская сторона проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов суммарным объемом порядка 3,5 млн тонн в год.

Теги
БелоруссияКазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
Правительство России может разрешить перевозку детей на автобусах старше 10 лет
Транспортные средства должны отвечать всем техническим требованиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС