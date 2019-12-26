"Транснефть" не получала обращений Казахстана и Белоруссии по прокачке нефти

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" не получала никаких обращений относительно возможности прокачки казахстанской нефти в Белоруссию по трубопроводной системе компании. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"К нам никто не обращался, ни казахстанская, ни белорусская сторона", - сказал он, добавив, что не было ни устных, ни письменных обращений.

Ранее в четверг посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев заявил, что его страна достигла устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. По словам Бейсенбаева, в настоящее время уполномоченными органами Казахстана и Белоруссии проводятся необходимые внутригосударственные процедуры.

Принципиальная договоренность о поставках казахстанской нефти в Белоруссию была достигнута во время визита Александра Лукашенко в Нур-Султан в октябре нынешнего года. При этом, по словам министра энергетики Казахстана Асета Магауова, белорусская сторона проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов суммарным объемом порядка 3,5 млн тонн в год.