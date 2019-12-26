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Правительство России может разрешить перевозку детей на автобусах старше 10 лет

Транспортные средства должны отвечать всем техническим требованиям

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ может отменить запрет на использование автобусов старше 10 лет для организованных детских перевозок, следует из проекта постановления, подготовленного Минэкономразвития и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об автобусах категории М3 (массой более 5 тонн).

При этом транспортные средства должны отвечать всем техническим требованиям, включая оснащение тахографами и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, следует из проекта постановления.

Запретить перевозку детей на автобусах старше 10 лет планировалось с 30 июня 2020 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что эта мера приведет к прекращению деятельности ряда перевозчиков в сфере детского туризма. При этом использование автобусов, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет, не гарантирует более высокий уровень безопасности перевозки.

"Регламентирование использования автобусов по возрасту не применяется в подавляющем числе стран мира", - подчеркивается в документе.

Как сообщили ТАСС в Минэкономразвития, инициатива направлена на развитие детского туризма.

"Основным условием безопасной эксплуатации автобуса является его техническое состояние, для этого транспортные средства должны регулярно проходить техосмотр. Норма по регулированию возраста приводит к сокращению автопарка, подходящего для перевозки, что сказывается на стоимости услуг. Как следствие, мы видим существенное сокращение количества детских экскурсий и туристических поездок. Избыточное регулирование не должно приводить к ограничению возможностей для отдыха детей", - пояснили в министерстве.

Кроме того, 10-летний срок использования автобусов невыгоден для туристических компаний, осуществляющих перевозку детей. Это может привести к подорожанию туристических услуг, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

"Данная норма является избыточной и способствует возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и может привести к росту аварийности и ухудшению безопасности детских перевозок, поскольку владельцы автобусов перед наступлением "предельного" срока эксплуатации перестанут обслуживать и ремонтировать свои автобусы", - предупреждают авторы документа.

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