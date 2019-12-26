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Путин поддержал идею о выделении земли фермерам без торгов при соблюдении критериев

Президент уточнил, что критерии предстоит выработать

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села в четверг поддержал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о выделении земли фермерам без проведения торгов, но при соблюдении определенных критериев.

"Есть дефицит <…> земли, у нас сегодня нет ни одной свободной сотки земли сельхозназначения. Моя точка зрения, мы не можем вернуться к норме [предоставления земли фермерам без торгов]. В то время, когда норма работала, одни фермеры имели десятки гектаров, а может сотни тысяч, а другие не имели ничего. Сегодня другая крайность - они сегодня ничего не имеют, так как не могут выиграть. Я просто прошу поддержать [идею о том, чтобы] ввести определенные критерии, <...> чтобы фермеры имели возможность получать земли без торгов при соблюдении этих критериев", - обратился к президенту Кондратьев.

Глава государства на эту просьбу ответил, что такие критерии выработать нужно. "Я считаю, что это правильно. Критерии нужно выработать", - сказал Путин.

Кондратьев уточнил, что в регионе "нет ни одного неэффективного пользователя" земли. Сейчас в крае 13 тысяч фермеров.

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Россия
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