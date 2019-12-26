В Архангельской области установили тариф и плату за вывоз ТКО на 2020 год

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Тариф и размер ежемесячной платы за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) установлен на 2020 год в Архангельской области. Как в четверг на пресс-конференции сообщила руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Попова.

"Нами принято решение об установлении для населения тарифа в 520 рублей [за кубометр]. Данный тариф единый на всей территории Архангельской области. Самые высокие нормативы [накопления коммунальных отходов] у нас в многоквартирных домах в городах с численностью более 12 тыс. жителей. Здесь плата за ТКО с человека будет составлять 120 рублей [в месяц] ", - сказала Попова.

Норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов в городах с населением более 12 тысяч человек составляет 2,77 кубометров в год. "Мы умножаем величину норматива на размер тарифа и делим на 12 месяцев", - пояснила Попова журналистам. Для жителей индивидуальных домов и жителей городов с населением менее 12 тыс. человек плата будет ниже из-за более низкого норматива накопления. Жители сельской местности будут платить 52 рубля в месяц с человека.

Попова отметила, что размер тарифа в регионе средний по СЗФО, а по сельской местности один из самых низких в федеральном округе. На 2021 год тариф будет пересмотрен. "При формировании тарифа для регионального оператора учтены расходы на оплату услуг всех полигонов по захоронению ТКО, на услуги сортировочного комплекса и на перемещение отходов от площадок накопления до сортировочных станций и в последующем до полигонов. В первый год установления тарифа инвестиционная составляющая пока не заложена, но на 2021 год при разработке инвестиционной программы будет разработана в том числе и обоснованность этих затрат", - пояснила она.

В конце октября было подписано соглашение между министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экоинтегратор". Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач, и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года. Новый регоператор приступит к работе с 1 января 2020 года.