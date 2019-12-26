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Палата по патентным спорам 30 декабря рассмотрит претензию Rambler Group к "Яндексу"

Изначально заседание должно было состояться 26 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Палата по патентным спорам перенесла на 30 декабря рассмотрение претензии Rambler Group к компании "Яндекс" из-за товарного знака "Яндекс.Афиша". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспатента.

"Перенесли на понедельник", - сказали в пресс-службе.

Ранее издание Forbes сообщило, что рассмотрение претензии Rambler Group к компании "Яндекс" из-за товарного знака "Яндекс.Афиша" назначено на 26 декабря.

20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к МТС в связи с использованием товарного знака "МТС.Афиша". Ранее о претензиях ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group), владеющей торговым знаком "Афиша", написала газета "Ведомости". По ее данным, претензии также были предъявлены к "Яндексу" из-за использования торгового знака "Яндекс.Афиша".

Тогда в Роспатенте ТАСС пояснили, что служба подготовит "в срок, не превышающий два месяца с даты рассмотрения возражения (претензий к использованию товарного знака - прим. ТАСС), <...> мотивированное решение, которое вступит в силу и будет направлено сторонам".

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