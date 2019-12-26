Минтруд подсчитал число занятых в экономике россиян

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Численность рабочей силы старше 15 лет по состоянию на ноябрь 2019 года составила 76,2 млн человек, из них занятых экономической деятельностью 72,7 млн человек. Уровень общей безработицы составил 4,6%, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

"По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2019 года составила 76,2 млн человек, из них 72,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек - как безработные (по критериям Международной организации труда). Уровень общей безработицы в ноябре 2019 года составил 4,6%", - рассказали в ведомстве.

В Минтруде отметили, что в конце ноября 2019 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 664 тыс. безработных. "Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, как и в ноябре 2018 года ", - добавили в Минтруде.