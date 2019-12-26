Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады, - сказала она. - К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял".

Захарова указала на то, что введение ограничительных мер Вашингтоном против газопровода противоречит нормам международного права и свободной конкуренции.

"Еще 10 лет назад нам говорили, что ни в коем случае нельзя связывать энергетическую составляющую с политикой, это две разные опции. Не дай бог, Россия увяжет свои национальные интересы или международные подходы с энергетическим сектором, это нельзя, - напомнила дипломат. - А сейчас оказывается, что не то, что можно, но и нужно так делать, с точки зрения Вашингтона".

Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за него проголосовала Палата представителей. 20 декабря документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.