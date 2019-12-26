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Число компаний в плане приватизации может измениться

В Минэкономразвития заявили, что есть дополнительное время присмотреться к стратегиям компаний и принять решение по их продаже

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы не означает продажи всех внесенных в него компаний, при этом перечень может и расшириться. Об этом ТАСС заявила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

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Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, одобренный на заседании правительства 25 декабря, предусматривает снижение доли государства в "Совкомфлоте", ВТБ, Новороссийском морском торговом порту (НМТП), Росспиртпроме. Также в программу приватизации вошли Махачкалинский морской торговый порт, "Алмазювелирэкспорт" и Кизлярский коньячный завод.

"Не факт, что даже те компании, которые сейчас были озвучены, все будут проданы. А может быть, будет продано гораздо больше. Правительство дало время нам дополнительно посмотреть на стратегии компаний", - сказала она.

Тарасенко подчеркнула, что, "возможно, прогнозный план не будет исполнен в полном объеме, а возможно, появится гораздо больше активов".

"В течение полугода мы посмотрим еще немного по-другому на большие компании", - отметила замминистра.

Минэкономразвития включило в прогнозный план "те объекты, которые могут быть хоть как-то ликвидными", "это конкурентно-способные объекты, которые не надо держать государству", пояснила она.

"Я считаю, что надо упорядочить приватизацию в субъектах. Вот чем надо заниматься. Потому что там тоже есть большое количество объектов, с которыми они не очень хотят расставаться", - добавила Тарасенко.

"Аэрофлот" и "Первый канал"

По ее словам, в качестве дополнительных активов для прогнозного плана приватизации, которые планируется проработать в первом полугодии 2020 года, не обсуждается ПАО "Аэрофлот" и АО "Первый канал".

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в ходе разработки плана приватизации также рассматривалась возможность дополнить его другими крупнейшими предприятиями. Планируется сформировать план действий по каждой такой компании в зависимости от ее роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами подготовит его в течение первого полугодия 2020 года.

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