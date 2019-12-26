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Итоговая концепция проекта закона об архитектуре в России будет готова в январе 2020 года

Самое главное в документе - распределение основных функций архитектора, отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа представит в Минстрой России итоговую версию проекта закона об архитектурной деятельности в РФ в конце января 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Концепция внесения изменений в действующий закон "Об архитектурной деятельности" была разработана еще в 2017 году, однако впоследствии в нее вносились коррективы, поскольку архитектурное сообщество не могло прийти к единому решению.

"20 января мы завершаем последнюю редакцию закона и запускаем механизм по его утверждению: передаем в Минстрой, а они, в свою очередь, - на рассмотрение в Госдуму", - сказал Шумаков.

По его словам, Союз архитекторов России, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей, а также Российская академия архитектуры и строительных наук "пришли к абсолютному согласию по всем основным положениям закона". "Мы изложили основные положения, которые определяют жизнь архитектуры и архитекторов в России. Мелкие детали мы не рассматривали, так как они будут прописаны позже в подзаконных актах", - пояснил он.

Ранее Шумаков сообщил ТАСС, что действующий закон (№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года), утратил актуальность. Новый законопроект включает направления от ведения концепции (эскизный проект) до авторского надзора и соблюдения архитектурного проекта. По его словам, самое главное в законопроекте - распределение основных функций архитектора, за счет чего в процессе строительства он становится фигурой номер один.

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