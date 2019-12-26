Более 500 км пути отремонтировано на Северной железной дороге

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. На Северной железной дороге (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2019 году для повышения надежности железнодорожной инфраструктуры выполнены работы по модернизации и капитальному ремонту 518,1 км пути, следует из сообщения магистрали.

Отремонтированные участки расположены в основном на направлениях Александров - Обозерская - Маленьга, Сонково - Новки, Свеча - Лоста - Кошта.

Также была произведена замена рельсов на 119,2 км пути и уложены 269 новых комплексов стрелочных переводов.

Проведенные ремонтно-путевые работы позволили повысить скорость движения пассажирских поездов на 45,6 км пути и скорость грузовых поездов на 44,1 км пути СЖД.